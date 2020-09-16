شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفظ السلام بلبنان تنقذ 37 مهاجرا إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الأمم المتحدة أن سفينة تابعة لقواتها لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) قامت أمس بتحديد مكان قارب فقد مساره في البحر الأبيض المتوسط، خارج المياه الإقليمية الدولية، وعلى متنه 37 شخصا من المهاجرين الفارين إلى أوروبا.

وأشار البيان الصادر من الأمم المتحدة أمس، إلى أنه بعد إبلاغ السلطات اللبنانية، أفادت قوات (اليونيفيل) بنقل الأشخاص الـ 36 إلى قاعدة بيروت على الفور وهم 21 رجلا و10 نساء بينهنّ امرأة حامل، وخمسة أطفال بينهم طفل في حالة حرجة، فيما وجد شخص متوفي على متن القارب.

وبحسب البيان تم استقبال الناجين في القاعدة البحرية من قبل الصليب الأحمر اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والسلطات المحلية المتابعة لهذه القضية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية الأولى لبعثة اليونيفيل كانت ضمان سلامة جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، وخاصة الطفل الذي وُجد في حالة حرجة، وتوجهت القوة إلى قاعدة بيروت البحرية التابعة للجيش اللبناني دون تأخير.