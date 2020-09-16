شكرا لقرائتكم خبر عن 29.39 مليون مصاب بكورونا في العالم والوفيات 928 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 29.39 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 928463 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و572009 إصابات و194594 وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و930236 إصابة و80776 حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و345610 إصابات و132006 حالات وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و068320 حالة و18635 حالة وفاة.
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