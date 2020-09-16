شكرا لقرائتكم خبر عن 163 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء، إنها سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة وفاة وذلك مقابل 168 إصابة و13 وفاة أول أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها و5679 حالة وفاة".