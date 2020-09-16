شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدافع عن خطتها لتحديث قوتها العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

اتهمت وزارة الدفاع الوطني الصينية، الأحد الماضي، الولايات المتحدة بالتشويه والافتراء في سياساتها العسكرية في تقريرها السنوي للكونجرس حول حالة التطورات العسكرية والأمنية في الصين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع «وو تشيان» تقرير وزير الدفاع الأمريكي بأنه «عمل استفزازي يضر بشكل خطير بالعلاقات بين الجيشين».

وحذر التقرير الأمريكي الصادر في أول سبتمبر من أن «التحديث العسكري الصيني الذي ترك دون معالجة، ستكون له تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأمن النظام الدولي القائم على القواعد».

وتهدف الصين إلى بناء جيش التحرير الشعبي ليصبح جيشًا «عالميًا» بحلول عام 2049، وفي السنوات الأخيرة اتخذت خطوات لإعادة تنظيم الجيش وتحديثه كجزءٍ من هدف أوسع لاستعادة مكانة الصين الدولية.

ويُعدّ جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يرأسه الرئيس شي جين بينج، أكبر جيش نظامي عامل في العالم وأكبر قوة بحرية، على الرغم من أن جيشه خلافًا لباقي القوى العالمية الأخرى، يشكّل ذراعًا للحزب الشيوعي وليس للدولة.

وقال وو إن جيش التحرير الشعبي الصيني «ملك للشعب»، مضيفًا إن الصين تسير على طريق «التنمية السلمية» وعلى عكس التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط، تستخدم الصين جيشها «كقوة قوية للحفاظ على السلام العالمي».

كما هدّد «وو» الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقتها الوثيقة مع تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية تدّعي بكين بأنها جزء من الأراضي الصينية.

Advertisements

وقال إن جيش التحرير الشعبي الصيني «سيتخذ كل الإجراءات الضرورية للتغلب بحزم على أي محاولات وأفعال» لفصل الصين عن تايوان والدفاع عن «وحدة أراضي» الصين.

كما أعلنت بكين أنها ستتخذ تدابير انتقامية غير محددة ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في إقليم هونج كونج، وذلك ردًا على الإجراءات السابقة التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب للحد من الوسائل والطرق، التي يمكن للدبلوماسيين الصينيين أن يعملوا من خلالها على الأراضي الأمريكية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بهذه الإجراءات، التي يجري اتخاذها ضد الدبلوماسيين الأمريكيين انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف تشاو: «لقد انتهكت الإجراءات الأمريكية بشدة القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، فضلًا عن أنها أحدثت اضطرابًا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وعمليات التبادل بين الجانبين».

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن قواعد جديدة بشأن الدبلوماسيين الصينيين تم إعدادها لتطابق تلك القواعد المفروضة على الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان سابق أنه سيتعيّن على كبار الدبلوماسيين الصينيين بموجب هذه القواعد المحدثة، الحصول على موافقة السلطات الأمريكية لزيارة حرم الجامعات أو الاجتماع مع مسؤولين حكوميين محليين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تحمي الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال الحد من قدرة (الصين) على الاستفادة من طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية والمعلومات لتطوير قدرات عسكرية متقدمة.