شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا عرضة لأزمة اقتصادية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

تساءل موقع «ذي لوكال» الإسباني عن احتمالات تعرّض إسبانيا لأزمة أسوأ من الأزمة السابقة مع ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع معدلات البطالة.

وبحسب تحليل لـ «غراهام كيلي»، منشور بالنسخة الإنجليزية للموقع، فقد نمت الأسعار بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2015 في الربع الثاني في أعقاب وباء فيروس «كورونا»، وفقًا لبيانات من المعهد الوطني للإحصاء.

وأضاف: قبل 5 سنوات، بدأت إسبانيا في الخروج من ركود مالي عميق، لكن الناس ما زالوا لا ينفقون هذا القدر من الأموال على المنازل.

ومضى يقول: الزيادة الآن بنسبة 2.1 % عن العام السابق، وهي أقل بمقدار نقطة مئوية واحدة مما كانت عليه في الربع الأول، وهو ما يُظهر استمرار التباطؤ في سوق العقارات في البلاد. ويتوقع المحللون أن تنخفض الأسعار أكثر في الأشهر المقبلة. وأشار الكاتب إلى أن الوباء لم يدمّر أسعار المنازل فقط، حيث سجّلت اقتصادها انكماشًا بنسبة 18.5 % بين أبريل ويونيو، مقارنة بالربع السابق، مضيفًا: «سجلت إسبانيا أكبر انخفاض في اقتصادها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وتابع: بعد الصيف، عادت الشركات إلى العمل، ولكن لا يزال الكثير منها غير قادر على التعافي من الأضرار التي لحقت بها أثناء الإغلاق.

ونقل عن جايل ألارد، الخبيرة الاقتصادية في IE Business School في مدريد، قولها إنها تعتقد أنه بسبب الطريقة التي خرجت بها العديد من الشركات من العمل، قد ترتفع البطالة إلى 21 % هذا العام.

ولفت الكاتب إلى أن نسبة البطالة تبلغ حاليًا 15 %، رغم أن مخطط الإجازات نجح في إنقاذ العديد من الوظائف، مضيفًا: «هذا المخطط من المرجّح أن يستمر حتى ديسمبرالعام المقبل للقطاعات الرئيسية مثل السياحة التي تمثل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي و13 % من جميع الوظائف».

وتابع: مع ذلك، أثار ذلك غضب العديد من أصحاب الأعمال؛ لأن الحكومة تصر على أنه عندما يعود العمال إلى وظائفهم، لا يمكن طردهم لمدة 6 أشهر.

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وأردف: أخبرني أحد أصحاب المطاعم في برشلونة أنه لا يمكنها تحمّل دفع أجور طاقم عمل كامل لمدة 6 أشهر، وللأسف سيفقد البعض وظائفهم.

ومضى يقول: يتوقع المحللون أن اقتصاديات الدول الأوروبية الكبرى من غير المرجّح أن تتعافى بشكل كامل حتى نهاية العام المقبل. وتتوقع الحكومة الإسبانية انتعاشًا قصير الأجل بنسبة 6.8 % العام المقبل.

وأكد على أن مفتاح ذلك سيكون هو ما إذا كان بإمكان حكومة الأقلية تمرير ميزانية عام 2021. وتابع يقول: أدت السياسة الإسبانية شديدة الاستقطاب إلى عدم الاتفاق على ميزانية حقيقية لمدة 4 سنوات، ولم تكن الميزانية الأخيرة تضع في الحسبان وباءً أو ركودًا عميقًا.

ومضى يقول: يحاول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حاليًا فرز الفصائل المتناحرة التي يحتاجها لتعويض الأصوات لإنجاز الصفقة.

وأردف: بينما يحاول رئيس الوزراء الاشتراكي إبرام صفقة مع حزب «سيودادانوس» الوسطي، أو شركائه اليساريين المتطرفين «يونيداز بوديموس» أو الأحزاب الإقليمية، تنتظر الأمة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تنفيذها.

وأشار إلى أن الاحتمالات هي أن سانشيز سينجح، وهذا سيسمح للحكومة بضخ المال العام لمواصلة مخطط الإجازات في العام المقبل للقطاعات المنكوبة مثل السياحة، وجلب زيادات ضريبية لا مفر منها لدفع ثمن كل هذا.

ومضى يقول: لا تعتمد المِنَح والقروض البالغة 140 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي على موافقة الحكومة على الميزانية، لكنها ستساعد في جعل إسبانيا تبدو وكأنها قادرة على إدارة الأموال بما يُعطي فرصًا أفضل لإنقاذ الوظائف.