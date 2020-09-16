شكرا لقرائتكم خبر عن «مالي» فرصة لمعالجة أسباب الانقلابات في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

سلّط موقع «معهد الدراسات الأمنية» الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انقلابات في أفريقيا، موضحًا أن الإدانة شبه الجماعية للتمرد في مالي تشكّك في الإجماع حول التغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا.

وبحسب مقال لـ «لول سايمون هاندي» و«فونتيث أكوم» و«فيليسيتيه دجيلو»، أدان العديد من الفاعلين الدوليين في شؤون السلام والأمن، بشكلٍ نادر، انقلاب مالي الذي وقع في 18 أغسطس.

وتابع المقال: طالب الفاعلون الدوليون بالعودة إلى النظام الدستوري، رغم استقالة كيتا، وحل البرلمان والحكومة. وذهبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي إلى أبعد من ذلك بفرض عقوباتٍ تستهدف إكراه مدبّري الانقلاب على الخروج من السلطة.

ومضى يقول: تبدو هذه الرغبة الجديدة في فرض عقوبات من جانب المنظمات الأفريقية مفاجئة، بالنظر إلى ميل الاتحاد الأفريقي لانتقاد العقوبات الدولية ضد الدول الأفريقية. وتساءل: لماذا أصبح التغيير غير الدستوري للحكومة خطًّا أحمر أفريقيًا فيما يخص الديمقراطية والحكم؟ وتابع يقول: يحدد كلّ من إعلان لومي لعام 2000 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007 جوانب التغيير غير الدستوري للحكومة، لتشمل الانقلاب العسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا، أو تدخل المرتزقة ليحل محل حكومة منتخبة ديمقراطيًا، أو استبدال حكومة منتخبة ديمقراطيًا بجماعات مسلحة منشقة وحركات متمردة، أو رفض الحكومة المنتهية ولايتها التنازل عن السلطة بعد هزيمتها في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة. واعتبر المقال ان إعلان لومي كان يستهدف حماية سلطة المؤسسات السياسية المدنية من استبداد التدخلات العسكرية في وقتٍ كانت فيه الدستورية الديمقراطية جديدة في أفريقيا.

وأردف يقول: منذ عام 2000، تطور النقاش حول الديمقراطية والحكم في أفريقيا. وتحوّلت الأولويات إلى جودة العمليات الانتخابية، وقيمة حدود المدة، ولكن أيضًا الشرعية والأداء والمساءلة في الحوكمة السياسية والاقتصادية.

وبحسب المقال، ففي عام 2014، لاحظ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن التغييرات غير الدستورية للحكومة نشأت من أوجه القصور في الحكم، كسوء إدارة التنوع والفشل في اغتنام الفرص والتهميش وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الرغبة في قبول الهزيمة الانتخابية، والتلاعب بالدساتير ومراجعتها من خلال وسائل غير دستورية لخدمة المصالح الضيقة والفساد.

Advertisements

وأوضح أن تلك العوامل ساهمت في خلق سخطٍ اجتماعيٍّ أدى إلى تغييرات غير دستورية للحكومات والانتفاضات الشعبية.

لكن وبحسب المقال، ففي دول مثل مالي، فإن إعطاء الأولوية للتعامل مع الانقلاب، الذي لا يتجاوز أن يكون عرضًا من أعراض المرض، على معالجة الأسباب الجذرية مثل الشرعية المشكوك فيها والفساد، يجعل استجابة الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تبدو وكأنها حماية لشاغل المنصب.

وأردف يقول: التزمت المنظمتان الصمت حيال جمود الحكومة في عدم المساواة وسيادة القانون وإدارة انتخاب نزيهة. ويبدو أن النهج الأفريقي والدولي يميّز بين الشرعية وشرعية رؤساء الدول في السلطة، ما يضع المنظمات الحكومية الدولية في خلاف مع مواطني تلك الدول. وتابع: سيتم اختبار معايير وأدوات السلام والأمن والحكم في أفريقيا بشكلٍ متزايدٍ بفعل التحديات المعقدة، لكن دون التزام سياسي بمنع نشوب الصراعات، فإن الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ستقوم برد فعل بشكل متزايد بدلًا من استباق الأزمات، وبالتالي سيكون من المناسب سياسيًا إدانة الانقلاب بدلًا من اتخاذ خطوات سياسية جريئة لمعالجة أسباب السخط الاجتماعي.

وأوضح أن التركيز على التغييرات غير الدستورية للحكومات يعكس معالجات مبسّطة لأزمات الحكم. وأردف يقول: الدعوات العاجلة من قِبَل الأحزاب الدولية لإجراء انتخابات لاستعادة النظام الدستوري هي موضع تساؤل، خاصة عندما تكون الدساتير أو أنظمة التصويت جزءًا من المشكلة.

وبحسب المقال، فإن تاريخ مالي الحديث يوضح أن تسريع الجدول الزمني للانتخابات يمكن أن يُعيد إنتاج حكومات ضعيفة، ومثل هذه الحلول تحابي النخب السياسية الموجودة، والتي غالبًا ما تكون متواطئة في تأجيج أزمة الثقة.