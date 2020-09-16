وزير خارجية مصر الأسبق: معاهدة السلام بداية لواقع سياسي جديد

أشاد السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري ووزير الخارجية الأسبق، بتوقيع الإمارات والبحرين وإسرائيل على معاهدة السلام، مشيرا إلى أنها بداية لواقع سياسي جديد بالمنطقة.



وأعرب العرابي في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أمله أن يكون الواقع السياسي الجديد أكثر إيجابية، وتحقيقا لآمال الشعوب العربية؛ بعدما وقعت المنطقة فريسة لقوى إقليمية كثيرة لديها أطماع خاصة؛ تركيا وإيران.

وقال وزير الخارجية الأسبق، إن الاتفاق يأتي في توقيت هام جدا؛ لكبح جماح إيران وتركيا، وإيذانا بواقع سياسي جديد بالمنطقة، نأمل أن يكون أكثر إيجابية وتحقيقا لآمال الشعوب المنطقة.

وتابع: نحن أمام واقع جديد؛ لأنه بمقارنة واقع السلام المصري – الإسرائيلي، والسلام الإماراتي - الإسرائيلي فالفارق كبير، وهناك معطيات مختلفة تماما حاليا.

Advertisements

وأوضح، حين جرى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كانت ردود الفعل العربية غاضبة، وحينها كنت أعمل كدبلوماسي في السفارة المصرية بالكويت، ووقعت محاولة اقتحام للسفارة، أما الآن فنحن أمام واقع جديد، حيث إن الأمور لم تصل إلى المعاناة التي رأيناها على مدى سنوات في محيط عربي غاضب.

وأشار إلى أن العرب مدوا أيديهم بالسلام وقدموا ما لديهم من أجل تحقيقه، وننتظر الرد الإسرائيلي لتحقيق سلام عادل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

والثلاثاء، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.