شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الاخوان عن الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد يحمل عنوان "اشتباه خيانة "، الضوء على أكاذيب جماعة الاخوان حول الجيش المصرى ،حيث استعرض مجموعة من الشائعات التي بثتها ابواق الجماعة عن مصادر تسليح الجيش الى شائعات عن الموقف المصرى من الاحداث في ليبيا ،كما سلط الضوء على انحياز الاخوان للجانب التركى ضد مصر وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التي تبثها الفضائيات الاخوانية

كانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.