ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (د ب أ):

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وأضافت الوكالة أن ترامب أعرب عن "شكره وتقديره لجلالته على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأكد ترامب أن "البحرين انتهجت نهج السلام الذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها".

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من جهته، شدد الملك البحريني على أن "السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين"، وأن "رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات".

وتقدم العاهل البحريني بالشكر للرئيس الأمريكي على "مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".

ووقعت إسرائيل الثلاثاء اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين خلال مراسم أقيمت بالبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي ، إيذانا ببدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الكاملة بين إسرائيل والبلدين العربيين.