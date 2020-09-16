أمريكا تسجل إجمالي 6.59 مليون إصابة و195275 وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 7ر0% اليوم الثلاثاء، مقارنة بالوقت نفسه من أمس إلى 59ر6 مليون، اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد حالات الإصابات الجديدة 28924 والوفيات الجديدة بالفيروس 893، وتجاوزت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي البالغة 6ر0%.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 766441، بزيادة 3ر0% عن نفس الوقت من الأمس.
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