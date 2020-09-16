واشنطن تتهم فلسطيني وإيراني باختراق ٥٨ موقعًا إلكترونيًا أمريكيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت السلطات الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، تهمًا لإيراني وفلسطيني بالتواطؤ والقرصة الإلكترونية ضد البلاد، انتقامًا على اغتيال القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل فب غارة أمريكية، قرب مطار بغداد في يناير الماضي، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، إنه يبلغ المتهم الإيراني 19 عامًا من العمر والفلسطيني 25 عامًا.

واتهمت واشنطن الشابين باختراق 58 موقعا أمريكيًا ووضع صورة لسليماني، مشيرة إلى أنهما "يتهربان من العدالة في أراضي إيران وفلسطين".

Advertisements

وأضافت أنهما باشرا التعاون في ديسمبر 2019، وإثر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية في 3 يناير الماضي عن مقتل سليماني قرب مطار بغداد، أطلقا حملة سيبرانية هاجما خلالها المواقع المذكورة، ونشرا فيها صورة القائد العسكري الإيراني المغتال مصحوبة بعبارة "فلتسقط أمريكا" باللغة الإنجليزية.

وذكرت الوزارة الأمريكية أن القرصانين الإلكترونيين سيواجهان عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 10 سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ 250 ألف دولار في حال إدانتهما بالتمهم المنسوبة إليهما.

وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية في ولاية ماساتشوستس.