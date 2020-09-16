ملك البحرين لترامب: نهجنا يقوم على التفاهم والاحترام والتعايش بين الشعوب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تلقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأ فيه الملك، بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معربًا عن شكره وتقديره لجلالته على جهود المملكة في التوصل الى هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لوكالة البحرين للأنباء، أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وأكد الملك أن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

كما شكر جلالته فخامة الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.