مصرع شاب ضربه آخر بجسم صلب على رأسه في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قُتل شاب، مساء اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء شخص آخر عليه بالضرب بجسم صلب على الرأس، في منطقة الحرفيين ببورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور الشاب "أ.أ.ا.ر" 16 عامًا، في حالة سيئة نتيجة اعتداء شخص آخر عليه بالضرب بجسم صلب على الرأس.

بالفحص الطبي تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى تحويله بواسطة عربة إسعاف مجهزة إلى تخصص جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام، ونظرًا لسوء الحالة جرى التعامل معه بوحدة الرعاية الحرجة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

جرى التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.​