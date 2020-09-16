حرائق وانفجارات في مستودع ذخيرة في التشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ)
قال متحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة للشرطة في جمهورية التشيك في بلدة بيلينا شمال بوهيميا، مما أدى إلى سلسلة من الانفجارات، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتم نقل حوالي 150 عاملاً فى منطقة صناعية مجاورة تقع فى دائرة نصف قطرها 500 متر من الانفجار إلى مكان آمن.
ولم يتمكن رجال الإطفاء من البدء في إطفاء الحريق إلا بعد حوالي ساعة، لأسباب تتعلق بالسلامة.
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