"السديس" يدشن صناديق الإسعافات الأولية بالمسجد النبوي

السعودية- ليندا سليم:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صناديق الإسعافات الأولية بالمسجد النبوي.



وستكون هذه الصناديق موزعة في جنبات المسجد النبوي الشريف لخدمة زوار وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.



التدشين تم بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والأبواب سعود الصاعدي ومدير إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات عواد العنزي.

كما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، برنامج التعليم الإلكتروني وهو برنامج تابع للإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، والتي تضم أكاديمية القرآن الكريم، والسنة النبوية، والتدريب والتعليم الإلكتروني عن بعد.



ويهدف "برنامج التعليم الإلكتروني" إلى إتاحة فرصة تعليم القرآن لغير المتفرغين للانتظام في الحلقات القرآنية، ونشر رسالة تعليم القرآن الكريم وتجويده للمسلمين في أنحاء العالم، والتغلب على العوائق التي تحول دون تعلم القرآن الكريم، وعدم

توفر البيئة التعليمية المناسبة، وإلى إخراج جيل مسلم حافظ للمتون العلمية، واعي بأصول الفنون الشرعية، وخدمة الدين الإسلامي بنشر العلم الصحيح، والتعريف بالمتون العلمية ونشرها، واستغلال التقنيات الحديثة في خدمة العلم الشرعي.



وحضر إطلاق البرنامج وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وسعادة الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ووكلاء الرئيس العام بالوكالة.



كما ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس محاضرة بعنوان: توجيهات وتنبيهات تهمّ المسلمين والمسلمات عن بعد من المسجد النبوي الشريف، وذلك عبر منصة منار الحرمين الشريفين.



وتحدث في المحاضرة عن تعزيز الولاء وحمد الله على النعم واستشعار فضل الله علينا بها، وتعزيز الرضا في النفس، كما تطرق لأهمية الالتفاف حول ولاة الأمر واستشعار ما تقدمه

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الدولة للمجتمع، وحث النفس والأسرة على حب الوطن.

كما تحدث عن أهمية العناية بالفرد والأسرة، وذكر تعزيز العلاقة مع الله عز وجل والتوكل عليه، وتعلم العلم النافع في القرآن والسنة والتوحيد والعقيدة، والمجالات المهنية الهادفة، والعناية بالأسرة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوجيه الشباب ليكونوا عماد المستقبل، وتعزيز دور المرأة لتكون شريكة في التنمية.

وتطرق إلى موضوع السلوك الإيجابي، وبيّن أشياء مهمة للمسلمين والمسلمات، حاثا لهم على فهم مقاصد الشريعة في المعاملات والتعامل مع المستجدات، والتعلم والمعرفة والوقاية من الانحراف، وعدم المضي خلف الشائعات ومن وراءها، وتعزيز التفكير الإيجابي الوسطية والاعتدال.

وتحدث أيضا عن العمل والحقوق والواجبات، وبيّن أهميتها في المجتمع الإسلامي، وأن أداء الواجبات يجلب الحقوق، ويعزز الصفات الأخلاقية في أداء الأعمال والمشاركة الفاعلة مع الآخرين بروح الفريق وبناء العلاقات الإيجابية في بيئة العمل .

وبين موضوع التفاعل الإيجابي مع المستجدات التي تواجه المجتمع ودور المجتمع في جائحة كورونا، والصبر والاحتساب عند مواجهة المصاعب والاستفادة من التحولات الرقمية في التعليم والصحة.

وفي ختام المحاضرة دعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود بدوام الصحة والعافية، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا وبلاد المسلمين.