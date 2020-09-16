100 مقاتلة من الجيل الخامس في ألاسكا

ستتحول ولاية ألاسكا إلى قاعدة تضم أكبر عدد من طائرات الجيل الخامس في العالم، وذلك بعد نشر مقاتلات إضافية من طراز «إف- 35» هناك.

وقال السيناتور الجمهوري دان سوليفان (من ألاسكا)، متحدثاً في ندوة بالفيديو نظمها مركز وودرو ويلسون للأبحاث في واشنطن: «نقوم في الوقت الحالي، بتعزيز قدراتنا المتعلقة بمقاتلات إف- 35. ومع الأخذ بالاعتبار أن مقاتلات إف- 22 منتشرة في قاعدة إيلمندروف - ريتشدسون، سيتم نشر مقاتلات إف-35 في قاعدة إيلسون، وبالتالي سيكون لدينا في ألاسكا أكثر من 100 مقاتلة من الجيل الخامس». وأضاف: «لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم، مثل هذا العدد من مقاتلات الجيل الخامس».