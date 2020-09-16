وقال السيناتور الجمهوري دان سوليفان (من ألاسكا)، متحدثاً في ندوة بالفيديو نظمها مركز وودرو ويلسون للأبحاث في واشنطن: «نقوم في الوقت الحالي، بتعزيز قدراتنا المتعلقة بمقاتلات إف- 35. ومع الأخذ بالاعتبار أن مقاتلات إف- 22 منتشرة في قاعدة إيلمندروف - ريتشدسون، سيتم نشر مقاتلات إف-35 في قاعدة إيلسون، وبالتالي سيكون لدينا في ألاسكا أكثر من 100 مقاتلة من الجيل الخامس». وأضاف: «لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم، مثل هذا العدد من مقاتلات الجيل الخامس».
كانت هذه تفاصيل خبر 100 مقاتلة من الجيل الخامس في ألاسكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.