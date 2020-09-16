إطلاق صاروخين من قطاع غزة على اسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 11:36 مساءً

اسفر سقوط صاروخين إطلقا من قطاع غزة عن إصابة شخصين على الأقل، في إسرائيل، وقد وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما، في حين سقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين. وكانت حركة حماس كثفت في شهر اب إطلاق بالونات حارقة إضافة الى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.