عاجل.. ترامب لـ ملك البحرين: السلام يضمن تحقيق هذا الأمر

تلقى العاهل البحرينيي، الملك حمد بن عيسى، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وقال "ترامب"، إن البحرين اتبعت نهج السلام الذي سيشجع الجميع، لافتا إلى أن السلام يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

من جانبه، شدد "بن عيسى"، على أن السلام خيار استراتيجي لبلاده، مضيفا: "نهجنا يقوم على التفاهم والاحترام والتعايش بين الشعوب".

وثمن ملك البحرين يثمن دور الرئيس ترمب لدفع جهود إحلال السلام.