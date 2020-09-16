كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري يدعو للاستفتاء على الدستور في 1 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع اليوم الثلاثاء مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور.

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضاً تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.

يذكر أن البرلمان الجزائري صادق في الأيام الماضية على مشروع تعديل الدستور، المحطة الأخيرة قبل إحالتها على الاستفتاء الشعبي.