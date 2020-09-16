كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. معدل إصابات كورونا اليومية يتجاوز الـ7 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء، 7852 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع عن 6158 حالة جديدة أعلنت عنها السلطات في الإحصاء السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713، مقارنة بـ2561 يوم الاثنين.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء المرض في فرنسا 30999 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، فيما وصل مجمل الإصابات إلى 395104 حالات.