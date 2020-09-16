شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: زيادة إصابات «كورونا» شرق المتوسط مثير للقلق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن قلقها البالغ بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في شرق المتوسط.
وحذر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، من أن جائحة كورونا قللت فاعلية الخدمات الصحية في منطقة شرق المتوسط، وفقا لـ”رويترز”.
وقال إن الوباء، جعل الخدمات الصحية في دول المنطقة، محدودة مؤخرا بسبب انشغال المرافق الصحية بالتصدي لكوفيد-19، ونتيجة لذلك انخفضت الأولوية الصحية الممنوحة للخدمات الصحية الأساسية مثل علاج الأمراض المزمنة والصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأسنان وغيرها الكثير.
وتابع المنظري أن زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في هذه المنطقة مؤخرا، تثير القلق الجدي، مضيفا أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات في بعض البلدان مثل العراق والمغرب وتونس والإمارات تثير قلقا بالغا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة”.
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