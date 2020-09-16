شكرا لقرائتكم خبر عن دخان حرائق الغابات يغطي أنحاء أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

اشتعلت حرائق الغابات على الساحل الغربي للولايات المتحدة على امتداد أكثر من 20 ألف كيلو متر مربع، مما أدى إلى ظهور سحب من الدخان في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بمدينة نيويورك، إن الرياح حملت الدخان من ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن لمسافة أربعة آلاف كيلومتر تقريبا، مما تسبب في تكون "ضباب دخاني واسع الانتشار" في مدينة نيويورك.

وتخضع منطقة سان فرانسيسكو للتحذير من انخفاض مستوى جودة الهواء منذ أكثر من شهر وبدا الدخان كثيف للغاية في بورتلاند بولاية أوريجون للدرجة التي دفعت شركة طيران ألاسكا إيرلاينز لتعليق الرحلات الجوية مؤقتا إلى المطار المحلي.