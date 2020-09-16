شكرا لقرائتكم المسماري: مقتل خليفة تنظيم داعش في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري على فيسبوك خلال مؤتمر صحفي تعليقا على ما حدث في سبها إن "منطقة الجنوب الغربي تتعرض لخروقات من قبل التنظيمات "الإرهابية"، و إن "الجيش تعامل مع عدة تجمعات".

وأضاف: "وردت معلومات عن تحرك خلية إرهابية إلى سبها، وووضع الجيش خطة لاقتحام الحي الذي تختبئ به الخلية. واستمرت المعركة 7 ساعات متواصلة، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين".

وأكد المسماري "مقتل أبو عبد الله الخليفة الجديد لتنظيم داعش في ليبيا خلال العملية".

وفي وقت سابق، أفادت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الثلاثاء، على فيسبوك أن وحدات عسكرية حسمت معركة حي عبدالكافي في مدينة سبها وقضت بالكامل على خلية تابعة لتنظيم داعش.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن تأخر حسم المعركة كان لتحصن الخلية بشكل كامل ولاستخدامها الأساليب الانتحارية وتلغيمها كافة مواقعها ولتسليحها بالعتاد المتطور.

Advertisements

عناصر من الجيش الليبي (أرشيفغية- فرانس برس)

وقد قامت هذه الجماعات باستهداف وحدات القوات المسلحة بأكثر من 32 قنبلة يدوية، في المقابل قتلت وحدات القوات المُسلحة خلال هذه العملية أكثر من سبعة أشخاص.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي كان قد أكد قبل شهر أن وحداته تمكنت من القضاء على خلية تابعة لتنظيم داعش، كانت تجهز لمهاجمة مواقع نفطية جنوب البلاد.

وقال مسؤول عسكري من عمليات المنطقة الجنوبية في القيادة العامة للجيش وقتها، إن مجموعة داعش التي تم القضاء عليها في بلدة "غدوة" كانت تخطط لمهاجمة مرافق نفطية مهمة في الجنوب.

وأكد الجيش تمسكه بالقضاء على الجماعات الإرهابية ومواجهة ما وصفه بالعدوان التركي.

وكان مسؤول عسكري في الجيش أفاد قبل ذلك بأن داعش أعاد التقاط أنفاسه من جديد في البلاد، وبدأ يستعيد نشاطه بشكل لافت في مدينة صبراتة الواقعة غرب البلاد، حيث استقر آلاف المرتزقة الذين نقلتهم تركيا، ما بات يشكلّ خطورة على هذه المدينة الساحلية وإمكانية تحوّلها إلى بؤرة للإرهابيين.

كما حذر الجيش مراراً من نقل تركيا لعناصر إرهابية، ومتطرفة إلى الأراضي الليبية، واتهمها بتحويل غرب ليبيا معسكراً للدواعش.