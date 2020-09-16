شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الاخوان عن قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد يحمل عنوان "اشتباه خيانة " الضوء على أكاذيب جماعة الاخوان بشأن قناة السويس، حيث استعرض مجموعة من الشائعات التي بثتها ابواق الجماعة عن مشروع قناة السويس الجديدة على غير الحقيقة بالإضافة لشائعات عن إهدار أموال المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة ومزاعم حول ديون مستحقة على قناة السويس.

وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التي تبثها الفضائيات الإخوانية.

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كانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.