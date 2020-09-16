شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الإخوان عن تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد يحمل عنوان "اشتباه خيانة " الضوء على أكاذيب جماعة الاخوان بشأن سياسة الدولة تجاه سيناء،حيث استعرض مجموعة من الشائعات التي بثتها أبواق الجماعة عن إهمال الدولة لسيناء على غير الحقيقة بالإضافة لشائعات عن أن الدولة لم تبذل جهودا لتعمير سيناء ،وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التي تبثها الفضائيات الاخوانية

كانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.