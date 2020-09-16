شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الاخوان عن إزالات المبانى المخالفة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد يحمل عنوان "اشتباه خيانة"، الضوء على أكاذيب جماعة الاخوان بشأن إزالات المباني المخالفة ،حيث استعرض مجموعة من الشائعات التي بثتها أبواق الجماعة في قنواتها حول هدم المنازل المخالفة في مصر على غير الحقيقة، بالإضافة لشائعات حول استخدام القوة الجبرية لهدم المنازل ومزاعم عن طرد المواطنين من مساكنهم، وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التي تبثها الفضائيات الإخوانية.

كانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.