شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الإخوان عن سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد يحمل عنوان "اشتباه خيانة" الضوء على أكاذيب جماعة الاخوان بشأن سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل والفقراء، حيث استعرض مجموعة من الشائعات التى بثتها أبواق الجماعة فى قنواتها حول رفع الدعم وشائعات حول عدم حصول الفقراء على حقوقهم، وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التى تبثها الفضائيات الإخوانية.

كانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.