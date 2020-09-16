شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الإخوان عن فيروس كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد يحمل عنوان "اشتباه خيانة" الضوء على أكاذيب جماعة الإخوان بشأن تعامل الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا، حيث استعرض مجموعة من الشائعات التى بثتها أبواق الجماعة فى قنواتها حول تردى حالة المستشفيات في مصر، وشائعات حول ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، وعدم توافر الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التى تبثها الفضائيات الإخوانية. وكانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.

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