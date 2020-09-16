شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: ما تفعله الإمارات والبحرين يسهم كثيرا فى تحقيق السلام والرخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسى، إن جميع الدول العربية تحررت من الاستعمار بفضل شعوبها عدا فلسطين، لافتاً إلى أنه لن يتم الاعتراف بأن القدس من حق إسرائيل وحدها، وأن الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين غير مقبول، مؤكدا على أن العالم العربي يعانى من ارتجاج شديد فى عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية، منها سوريا والعراق وليبيا، وما تفعله الإمارات والبحرين اليوم يساهم كثيرا في تحقيق السلام والرخاء.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على شاشة " TEN TV "، على أن المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل تساهم في ترتيب الأوراق الإقليمية بينهما، خاصة أن هناك صراعات وحروب أخرى أكلت المنطقة بشكل كبير، مؤكداً أن القضية الفلسطينية انكمشت بفعل الصراعات في المنطقة العربية.

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وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، إن هناك دول جرى الحديث عليها بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن كل دولة لها حساباتها، لافتاً إلى أن أكثر المرشحين من وجهة نظره هي دولة السودان، فمن حقها أن تعود للأسرة الدولية مرة أخرى.

وأضاف المفكر السياسى، أن عمان أيضا من المبادرين بشأن الاتفاقية الثلاثية، خاصة أنها وسيط في أمور دبلوماسية وسياسية كثيرة جداً، إلا أن علاقة عمان مع إيران تقيد حركتها بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل.

ونوه بأن السعودية هي الحامية للأماكن المقدسة، وسيكون هناك جزء من المفاوضات بإمكانية ضمها لمبادرة السلام، موضحاً أن الحاجز النفسي مكسور لدى الفلسطينيين منذ زيارة الرئيس السادات لإسرائيل، وأن هناك 175 ألف فلسطيني يدخلون يومياً إلى إسرائيل للعمل بها.