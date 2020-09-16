على عبد العال ينعى زوجة رئيس حزب مستقبل وطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزب والاسى، زوجة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، التى وافتها المنية منذ قليل، داعيا المولى أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
وقال عبد العال فى نعيه: "يتقدم الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازى، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن زوجة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن قد وافتها المنية منذ قليل بأحد المستشفيات الخاصة.
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