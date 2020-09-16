شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت قبل قليل زوجة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، بأحد المستشفيات الخاصة. يذكر ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، تولى رئاسة حزب مستقبل وطن فى شهر مارس الماضى.

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