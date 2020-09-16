شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى يكشف عن صفحات ومواقع مشبوهة تثير فتنة بين الدولة والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشكل العام الحالي للعمران تراكم مخالفات 40 سنة، مضيفا أن هناك 2 مليون جنحة مخالفات بناء كانت سيتم تداولها بالمحاكم وكان لا بد من الإسراع في إنجاز ملف التصالح.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن الدولة قررت وضع تشريع بدلا من المواجهة بالهدم والعقوبة لمنع تضرر 2 مليون أسرة، موضحاً أن التشريع لا يرتب أى عقوبة أو جزاء، وهناك صفحات وقنوات مشبوهة تثير مفاهيم مغلوطة بشكل غير مسبوق وممنهج لتسبب فتنة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وذكر أن لجنة الإسكان في البرلمان ناقشت القانون لمدة عامين وتدخلت لجنة الإدارة المحلية حين وجدت شكاوى من المواطنين، مردفاً: "ملف التصالح يتم تناوله بأيادٍ خفية ومهما اتخذنا من إجراءات سنواجه انتقادات الكتائب الإلكترونية".