أزيلال..توقيف قاصر بشبهة الاعتداء جنسيا على طفل يبلغ 4 سنوات !

أوقفت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة أزيلال، يوم أمس الإثنين، قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض طفل قاصر بالعنف.

وحسب بلاغ لولاية أمن بني ملال، فقد كان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض ابن خالته، البالغ من العمر أربع سنوات، لاعتداء جنسي باستعمال العنف، بعدما استغل غياب والدة الطفل الضحية عن المنزل.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية توصل مصالح الشرطة بشكاية في الموضوع أسفرت عن توقيف المعني بالأمر الذي يبلغ من العمر 16 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.