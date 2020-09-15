انطلاقًا من يوم الخميس.. أكاديمية جهة الداخلة تعلن استئناف التعليم الحضوري ببعض الأقاليم

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة – وادي الذهب، اليوم الثلاثاء، عن قرار العودة إلى اعتماد نمط التعليم الحضوري بالنسبة للتلاميذ الذين عبرت أسرهم عن رغبتها في ذلك، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة للمديريتين الإقليميتين بوادي الذهب وأوسرد.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا القرار، الذي سيتم اعتماده ابتداء من الخميس 17 شتنبر الجاري، تم بتنسيق مع السلطات الترابية وبعد القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات.

وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات شملت إخضاع جميع الأطر التربوية والإدارية بجميع الأسلاك (من التعليم الأولي إلى التعليم ما بعد البكالوريا) لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للتأكد من خلو العاملات والعاملين بالقطاع من الإصابة بالفيروس.

كما شملت هذه التدابير قيام لجن جهوية وإقليمية ولجنة ولائية بزيارات ميدانية لتفقد جميع المؤسسات التعليمية والخصوصية، والتأكد من مدى احترامها وتطبيقها للبروتوكول الصحي، وإلزامها باتخاذ جميع التدابير والإجراءات حفاظا على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين.

وأكدت الأكاديمية، يضيف البلاغ، أن لجنها الجهوية والإقليمية للتتبع ستعمل بشكل دائم على تتبع مدى التزام كل مؤسسة تعليمية بالتدابير الاحترازية والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، مشددة على أنه في حالة خرقها لهذه التدابير ستلزم باعتماد نمط التعليم عن بعد.