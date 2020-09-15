قضية “الكمامات”..تأجيل الملف إلى غاية الخميس المقبل- التفاصيل

أرجأت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، محاكمة نجل النقيب، محمد زيان، ونجل المحامي عبد العزيز النويضي، ومن معها، في ما بات يعرف إعلاميا بملف “الكمامات”، إلى 17 شتنبر الجاري.

وشهدت جلسة اليوم، تقديم الدفوعات الشكلية من طرف هيأة دفاع المتهمين، البالغ عددهم 12 متهما، من بينهم نجل النقيب، محمد زيان، ونجل المحامي النويضي، وكذلك تعقيب ممثل النيابة العامة. كما ستواصل المحكمة مناقشة الملف في جلسة الخميس المقبل.

من جانبه، قال المحامي علي زيان، اليوم الثلاثاء، مع “اليوم 24″، في تصريح سابق، إن “هيأة دفاع نصر الدين زيان، ليست مرتاحة، بعد رفض المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مبرزا أن “زيان معتقل تحكميا بدون أي سند”.

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وأضاف المتحدث نفسه، أنه وبعد انتهاء مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم المذكور، لفترة شهر، تم اعتقاله بعد ذلك لمدة خمسة أيام بدون سند، ولم يتم التحقيق أو البحث في أسباب ذلك”.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أمرت في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

ويذكر أن القضية تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.

