في جو يطبعه الحزن والألم، توجه فنانون مغاربة نحو منزل الفنان الراحل أنور الجندي، من أجل تقديم العزاء لعائلته، بعد وفاته اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 سنة، نتيجة صراع مع المرض.
وتحدث الفنانون الحاضرون في منزل الجندي، عن صدمتهم جراء الرحيل غير المتوقع لأنور، معددين مناقبه، ومستحضرين حرصه واهتمامه بهم.
وحضر لبيت الجندي لتقديم العزاء، الفنان أحمد الناجي، والفنانة نجاة المسعودي، والفنانة نجاة الخطيب، في حين يتوقع حضور عدد آخر من الفنانين، في جنازته يوم غد الأربعاء.
أنور الجندي هو فنان ابن أسرة فنية معروفة، إذ أن والده هو الفنان محمد حسن الجندي، ووالدته هي فاطمة بنمزيان.
وتألق الراحل قيد حياته في سماء الدراما كممثل ومؤلف المسرحي، وكان آخر أعماله مسلسل “زهر الباتول” الذي عرض في رمضان المنصرم، كما أن له تجارب سينمائية في أفلام مغربية وأخرى أجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر دموع وحزن.. فنانون في بيت الراحل أنور الجندي: مصدمون من رحيله.. كان حاملا لهمنا وسندا لنا-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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