رحيل مفاجئ..عائلة الجندي تبكي ابنها-فيديو

يخيم الحزن على بيت الفنان أنور الجندي، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.
وعبر أخ الراحل وعمته، في تصريحهما ل”اليوم24″، عن عميق حزنهما وآسفهما لرحيل المفاجئ لأيقونة التمثيل بالمغرب، حيث ولج قبل أيام المستشفى العسكري في الرباط، لتلقي العلاج، لكن المرض كان أقوى منه وأنهى حياته.
أنور الجندي هو فنان ابن أسرة فنية معروفة، إذ أن والده هو الفنان محمد حسن الجندي، ووالدته هي فاطمة بنمزيان.
وتألق الراحل قيد حياته في سماء الدراما كممثل ومؤلف المسرحي، وكان آخر أعماله مسلسل “زهر الباتول” الذي عرض في رمضان المنصرم، كما أو له تجارب سينمائية في أفلام مغربية وأخرى أجنبية.
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