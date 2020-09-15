الاحتلال يعتقل فلسطينييْن قرب سياج غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شابين فلسطينيين، أثناء محاولته اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين شمالي قطاع غزة ومناطق الـ48.
وقال الجيش في بيان صدر عنه إن قواته "اعتقلت فلسطينيين تسللا عبر السياج الأمني جنوبي قطاع غزة:، وأضافت أنه يجري التحقيق مع المعتقلين في موقع الاعتقال.
ولم يورد بيان الجيش أي تفاصيل أخرى، في حين لم يصدر تعليق عن وزارة الداخلية في القطاع.
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قذيفتان من قطاع غزّة، تجاه عسقلان وأسدود، تزامنًا مع خطاب وزير الخارجيّة الإماراتي، عبد الله بن زايد، في مؤتمر التطبيع في واشنطن.
وقال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبّة الحديديّة أسقطت قذيفة واحدة، بينما ذكرت وسائل إعلام أنّ قذيفة أخرى سقطت قرب مجمع تجاري في أسدود.
وأعلنت مصادر طبيّة إصابة شخصين بجراح طفيفة جرّاء الشظايا في أسدود، بينما أصيب 3 أشخاص بالهلع.
ورصد إسرائيليّون على مواقع التواصل الاجتماعي منظومة القبّة الحديدة أثناء "إسقاط إحدى القذيفتين".
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