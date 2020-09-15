شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 114 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 114 وفاة، و54 إصابة. وأفادت وزارة الداخلية السودانية، أمس، في بيان أن 32 ألفاً و964 منزلاً انهارت بشكل كلي، و 50 ألفاً و552 انهارت جزئيًا، وتضرر 43 ألفاً و425 فداناً زراعياً، و199 مرفقاً، و394 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.

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