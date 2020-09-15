شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تُسجل 238 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الصحة الجزائرية أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 48734 إصابة, فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1632 حالة بعد تسجيل 12 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 154 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34358 حالة.

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