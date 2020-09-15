رئيس "شورى" البحرين: توقيع السلام يضمن حقوق الفلسطينيين

الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 12:40 ص بتوقيت أبوظبي
أكد رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، الثلاثاء، أن إعلان تأييد السلام الموقع مع إسرائيل، يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس بموقع "تويتر"، عقب التوقيع، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على إعلان تأييد السلام، ومعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وهنأ رئيس مجلس الشورى والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوقيع، لافتا إلى أن الإعلان يتوافق مع توجهات عاهل البلاد لنشر ثقافة السلام والتعايش في العالم.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا التزام المملكة بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ووفق الصالح، فإن البحرين تدعم جهود جميع الشركاء العرب في السعي للتوصل إلى حل سلمي يحمي مصالح الشعب الفلسطيني.
كما عبر عن التزام المملكة بنهجها المتواصل والداعم لجهود تمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، واستمرارها في نهجها الراسخ بتقديم كل الجهود اللازمة لنشر ثقافة السلام والاستقرار.
ووقعت الإمارات وإسرائيل، رسميا، معاهدة سلام في البيت الأبيض، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.
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