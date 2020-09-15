مصرع نقيب بالمرور دهسه سائق أتوبيس على الطريق الزراعي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي نقيب بالإدارة العامة للمرور مصرعه وأصيب أمين شرطة، اليوم الثلاثاء، دهسهما أتوبيس في منطقة نزلة قليوب على الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية.
وأوضح مصدر أمني، أن النقيب مصطفى عبد الجليل، بالادارة العامة للمرور، حاول إيقاف قائد الأتوبيس، الذي رفض التوقف وفر هاربًا، ليدهس الضابط، ويصطدم بأمين الشرطة.
انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر العربي، والعميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إلى موقع الحادث، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السائق الهارب.
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