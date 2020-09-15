هزّة أرضيّة بقوّة 3.2 درجة على سلم ريشتر بالعاصمة الجزائريّة

سجلت الجزائر مساء أمس الإثنين، هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة برج البحري. وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة حدد بـ 9 كلم شمال غرب برج البحري .

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