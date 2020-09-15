وزير الخارجية البحريني: نحن أمام يوم تاريخي ولحظة مفعمة بالأمل

هنأ وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الإمارات على معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.
قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء، إن توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان تأكيد السلام البحريني الإسرائيلي مناسبة
وقال الزياني، إن اتفاق السلام البحريني- الإسرائيلي خطوة تاريخية على طريق السلام الحقيقي الدائم في المنطقة.
الأبيض: "الصراعات أعاقت الشرق الأوسط وإمكانيات أجياله"، مُشيرًا إلى أن الشرق الأوسط تأخر لفترة طويلة جدًا بسبب انعدام الثقة.
وتابع في كلمة ألقاها في البيت
وثمّن الزياني الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، والذي جعل من السلام حقيقة، وقال: "جهود الرئيس ترمب الحثيثة هي التي جعلت من السلام واقعا".
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