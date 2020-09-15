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تركيا تصدر قرارات اعتقال بحق 78 عسكريًا ومدرسًا بتهمة الانتماء لـ جولن

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أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 78 عسكريًا ومدرسًا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

 

وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القرارات

صدرت ضمن تحقيقين منفصلين في مدينتي أنقرة وإزمير، مشيرة إلى أن قرارات الاعتقال طالت 66 عسكريا، من بينهم 48 شخصًا ما زالوا في الخدمة متواجدين في 28 مدينة تتقدمها مدينة إزمير.

 

وأصدر الادعاء العام في أنقرة قرارات اعتقال شملت 12 مدرسا، من بينهم 8 موظفين في وزارة التربية التركية.

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