أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 78 عسكريًا ومدرسًا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.
وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القراراتصدرت ضمن تحقيقين منفصلين في مدينتي أنقرة وإزمير، مشيرة إلى أن قرارات الاعتقال طالت 66 عسكريا، من بينهم 48 شخصًا ما زالوا في الخدمة متواجدين في 28 مدينة تتقدمها مدينة إزمير.
وأصدر الادعاء العام في أنقرة قرارات اعتقال شملت 12 مدرسا، من بينهم 8 موظفين في وزارة التربية التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تصدر قرارات اعتقال بحق 78 عسكريًا ومدرسًا بتهمة الانتماء لـ جولن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.