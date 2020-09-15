ترامب: اتفاق السلام سيفتح الباب للمسلمين حول العالم لزيارة المسجد الأقصى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في كلمته قبل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل: "إننا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ".
وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسئولين في البيت الأبيض: "نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث وذلك منأجل تعزيز السلام والازدهار".
وتابع: "إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات وستتعاون معا بشكل قوي وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن".
وأردف قائلا: "هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل".
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