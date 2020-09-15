ترمب يهدد إيران برد قوي على أي هجوم

وأورد الموقع أن هذه الخطّة اكتشفتها واشنطن في الربيع وأصبحت معالمها أوضح في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنّ طهران خطّطت لاغتيال ماركس انتقاماً لمقتل الإيراني سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام.وقال ترمب في تغريدة على تويتر «حسب تقارير صحافية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة ردا على قتل الزعيم الإرهابي سليماني».
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