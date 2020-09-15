ترمب يهدد إيران برد قوي على أي هجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران بأن الولايات المتحدة سترد بشكل «أقوى ألف مرة» على أي اعتداء يستهدف بلاده، بعد تقارير إعلامية عن خطط إيرانية لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني. وذكر موقع «بوليتيكو» الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولَيْن أمريكيَّين لم يكشف عن هويتيهما قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا لانا ماركس، القريبة من ترمب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وأورد الموقع أن هذه الخطّة اكتشفتها واشنطن في الربيع وأصبحت معالمها أوضح في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنّ طهران خطّطت لاغتيال ماركس انتقاماً لمقتل الإيراني سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام.وقال ترمب في تغريدة على تويتر «حسب تقارير صحافية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة ردا على قتل الزعيم الإرهابي سليماني».