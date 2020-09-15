عبدالله بن زايد: المعاهدة تمكّننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين عبدالله بن زايد وترامب رأى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بعد تقويع الاتفاق الديبلوماسي مع إسرائيل، في البيت الأبيض، اليوم، أنّ “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط”، معتبراً أنّ الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي “إنجاز تاريخي”، ومؤكداً أن ثماره ستنعكس على المنطقة بأكملها.

وأشار بن زايد إلى أنّ “شباب المنطقة يتطلّعون ليكونوا جزءاً من هذا الحراك الإنساني، وهذه المعاهدة تمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

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