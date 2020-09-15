ترامب: خمسة أو ستة بلدان عربية ستوقع قريباً اتفاقات مع اسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 8:22 مساءً

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المكتب البيضوي في حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “خمسة أو ستة بلدان” عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع اسرائيل بعد الامارات العربية المتحدة والبحرين اللتين ستبرمان اتفاقهما مع الدولة العبرية في البيت الابيض.

وقال الرئيس الاميركي “حققنا تقدما كبيرا مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية”، مضيفا “لدينا على الاقل خمس أو ست دول ستنضم الينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها”، من دون تسمية هذه الدول.