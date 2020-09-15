آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 8:22 مساءً
دونالد ترامب
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المكتب البيضوي في حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “خمسة أو ستة بلدان” عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع اسرائيل بعد الامارات العربية المتحدة والبحرين اللتين ستبرمان اتفاقهما مع الدولة العبرية في البيت الابيض.
وقال الرئيس الاميركي “حققنا تقدما كبيرا مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية”، مضيفا “لدينا على الاقل خمس أو ست دول ستنضم الينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها”، من دون تسمية هذه الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: خمسة أو ستة بلدان عربية ستوقع قريباً اتفاقات مع اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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