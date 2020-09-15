كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تطالب بتفكيك الميليشيات الإرهابية في ليبيا.. هل تستجيب تركيا؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال التقرير عرضت القناة المطالب التي أعلنتها مصر بشأن الأزمة الليبية خلال اتصال وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وأوضحت القناة أن وزير الخارجية كان قد شدد على ضرورة تجميد الوضع الميداني العسكري وخروج الميليشيات الإرهابية والتوصل سريعًا لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
وأكد "شكري" أهمية تجميد الوضع الميداني وضرورة تفكيك الميليشيات الموالية لتركيا وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وكشف شكري عن ضرورة الانتقال إلى مفاوضات نشطة بهدف التوصل إلى الحل السياسي المنشود، فهل تستجيب تركيا لمطالب تفكيك المليشيات والانسحاب من الاراضي الليبية؟.
بالإضافة إلى ذلك، كانت قد أكدت الأمم المتحدة في ليبيا أهمية التمسك بالقرارات الأممية لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وشددت فرنسا على ضرورة احترام حظر الأسلحة الذي تنتهكه تركيا بنقلها السلاح والمرتزقة بشكل دوري.